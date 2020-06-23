Путин объявил об увеличении НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год

Президент России Владимир Путин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Изменения затронут многих профессиональных футболистов.

Фото: ТАСС

Президент выступает с обращением по поводу борьбы с коронавирусом. Одной из тем обращения стало увеличение финансирования здравоохранения.



"С 2001 года у нас действует плоская шкала на доходы физических лиц. Граждане платят налог 13 процентов, и на первый взгляд, это выглядит несправедливо. С учётом нового качества администрирования, появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно. С 1 января 2021 года предлагаю изменить налогообложение до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн. рублей в год", - сказал Путин.



Глава государства пояснил, что дополнительные средства будут направлены на финансирование здравоохранения.



Изменение налогового законодательства затронет многих профессиональных футболистов. В ведущих командах РПЛ зарплаты значительно превышают 5 млн рублей в год.