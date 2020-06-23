По информации СЭ, полиция угрожала реальными сроками, ссылаясь на 213 статью часть 2 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Напомним, спартаковские болельщики перекрыли дорогу неподалеку от домашнего стадиона красно-белых и устроили файер-шоу, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "хулиганство". Ранее сообщалось, что полиция произвела более 70 задержаний, причем в том числе и тех болельщиков, которые не участвовали в акции.
Руководство клуба призвало правоохранителей прекратить уголовное преследование фанатов и не считать их действия хулиганскими.
Источник: полиция угрожает фанатам "Спартака" и их родственникам реальными сроками заключения
Правоохранительные органы продолжают обыски в квартирах фанатов "Спартака".
Фото: Spartakworld.ru
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