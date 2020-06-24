"Локомотив" - одна из самых укомплектованных команд РПЛ. На мой взгляд, футболисты уровня Крыховяка и Жоау Мариу являются украшением нашей лиги.
Нам предстоит тяжёлая игра с одним из лидеров чемпионата, причем лидером и по составу, и по качеству игры, и по стабильности результатов, - сказал Слуцкий в видео клубного YouTube-канала.
Первый домашний матч "Рубина" после перерыва состоится 27 июня. Начало игры с "Локомотивом" в 17.30 по мск.
После 23-х туров РПЛ казанцы занимают 11-е место в таблице, имея в активе 26 очков. "Железнодорожники" идут на втором месте, у них 44 балла. Для главного тренера "Локомотива" Марко Николича это будет вторая официальная встреча у руля команды.
Слуцкий: футболисты уровня Крыховяка и Жоау Мариу являются украшением нашей лиги
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился эмоциями от предстоящей игры с "Локомотивом" в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
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