Ранее хавбек "Крыльев Советов" Сафаа Хади выложил совместное фото с Азмуном в свой Instagram, на котором футболисты не соблюдают дистанцию.
- Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал свое легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнёров по команде - игрок сегодня прошел тест на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие часы, - цитирует РИА Новости пресс-службу "Зенита".
Ранее КДК РФС оштрафовал иранца на 20 тыс рублей за "нарушение тренировочного процесса и проведения матчей".
Неоднократно сообщалось, что в услугах иранского футболиста Сердара Азмуна заинтересованы лондонский "Арсенал" и итальянские клубы. Нападающий провел за "Зенит" в общей сложности 47 матчей и забил 26 голов. В нынешнем сезоне форвард забил 10 голов.
Петербургский клуб находится на лидирующей строчке РПЛ, имея в активе 56 очков. "Зенит" имеет явные шансы на оформление второго чемпионства подряд.
"Зенит" накажет Азмуна за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора
"Зенит" применит дисциплинарные и финансовые санкции к нападающему Сердару Азмуну за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.
Фото: ФК "Зенит"
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