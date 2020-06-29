Напомним, что Гончаренко подал в отставку и уехал в Белоруссию после поражения от "Зенита" (0:4) в рамках 23-го тура РПЛ. Перед игрой с "Динамо" тренер решил вернуться, руководство клуба позволило ему это сделать. Клуб объявил, что к матчу против бело-голубых команду готовил Овчинников из-за плохого самочувствия главного тренера.
"У "Спартака" есть преимущество в скорости и в длинной скамейке. Но армейцы более структурированы, более сыграны и матч будет проходить на их стадионе, и при этом спартаковских болельщиков почти не будет. Игра будет интересной и за счет скорости "Спартак" может в первом тайме много вопросов решить.
Повлияет ли на ЦСКА то, что сбегал Гончаренко? Наоборот, выплеск произошел", - приводит слова Червиченко Sport24.
Отметим, что встреча пройдёт завтра на стадионе "Открытие Арена". Начало матча - в 20:30 мск.
Червиченко: повлияет ли на ЦСКА то, что сбегал Гончаренко? Наоборот, выплеск произошел
Экс-владелец красно-белых Андрей Червиченко поделился ожиданиями от дерби ЦСКА - "Спартак" в рамках 25-го тура чемпионата России.
Фото: sportbox
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