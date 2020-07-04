"Спартак" проиграл "Тамбову" со счетом 2:3. Соболев забил гол на 81-й минуте, но Владимир Москалев отменил взятие ворот.
"Дело не в судействе, а в нас. Сами проиграли игру. Но если о судействе, то, я считаю, что мой гол был чистым. Я не знаю, как ещё надо забить, чтобы засчитали. Обидно. Я даже не толкал его", - цитирует Соболева "Чемпионат".
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
"Спартак" в следующем туре сыграет дома с "Локомотивом". Матч состоится 8 июля и начнется в 20:30 мск.
Соболев: считаю, что мой гол был чистым. Я не знаю, как ещё надо забить, чтобы засчитали
Нападающий "Спартака" Александр Соболев не согласен с решением арбитра не засчитать его гол в ворота "Тамбова" в 26-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
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