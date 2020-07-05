24-летний футболист рассчитывает зарабатывать в "Локо" 3,2 млн евро в год (253 млн рублей).
Нынешний контракт игрока с "Локо" истекает в 2021 году. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы немецкие и итальянские клубы.
В нынешнем сезоне Миранчук забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах.
Sport24
Стало известно, сколько Алексей Миранчук хочет зарабатывать по новому контракту с "Локомотивом"
Названа сумма, которую полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук хочет получать по новому контракту с клубом.
Фото: Sport24
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