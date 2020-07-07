Руководство "Спартака" сегодня обсудит будущее Цорна

Сегодня руководители "Спартака" будут обсуждать работу гендиректора клуба Томаса Цорна.
Фото: ТАСС
Функционера могут перевести на должность спортивного директора, утверждает "Спорт-Экспресс".

Ранее возникли слухи, согласно которым Цорна могут уволить. При этом вне зависимости от перспектив Цорна главным тренером "Спартака" останется Доменико Тедеско.

По слухам, руководство "Спартака" недовольно работой Цорна. Его могут отправить в отставку, если клуб не сможет завоевать путёвку в еврокубки.


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Теги: Спартак Цорн Федун
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