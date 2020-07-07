Тедеско сохранит свой пост, несмотря на предполагаемый уход Цорна, сообщает спортивный журналист Василий Конов. Ранее стало известно, что руководство "Спартака" решило освободить Цорна от занимаемой должности.
Именно функционер был инициатором приглашения на пост главного тренера Тедеско. Несмотря на это, вопросов к тренеру у боссов "Спартака" пока нет.
"Спартак" потерпел в РПЛ два поражения подряд. Сперва москвичи уступили ЦСКА со счётом 0:2, а затем сенсационно проиграли дома "Тамбову" (2:3).
Совет директоров "Спартака" принял решение по Тедеско
Сегодня состоялся совет директоров "Спартака", на нём обсуждалась судьба гендиректора Томаса Цорна и главного тренера Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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