- У нас нет другого выхода, мы прижаты к стенке. Даже набор очков в последних трех поединках не гарантирует нам светлого будущего. Мы понимаем, что нужно делать шаг за шагом, в каждой игре бороться и цепляться за очки, - сказал Талалаев в видео YouTube-канала "Арсенала".
Матч самарской команды в прошлом туре РПЛ с "Арсеналом" завершился победой подопечных Талалаева со счетом 4:2.
Напомним, до конца чемпионата самарскому клубу предстоит провести встречи с "Динамо", "Краснодаром" и "Сочи".
"Крылья Советов" располагаются на 15-й строчке, имея в активе 27 очков.
Талалаев: мы прижаты к стенке. Даже набор очков не гарантирует нам светлого будущего
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев прокомментировал перспективы команды в концовке сезона.
Фото: СЭ
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