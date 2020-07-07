- Сейчас и ночью, и целый день держится высокая температура. Но наша основная задача больше не натренировать что-то, сколько восстановиться к следующей игре.
"Краснодар" - один из лидеров нашего футбола, он укомплектован игроками очень высокого уровня и играет в сверхатакующий комбинационный футбол, поэтому будет тяжёлая игра, - цитирует Слуцкого сайт "Рубина".
Также тренер отметил, что из тех матчей, которые уже были сыграны, нельзя сказать о том, что команда физически сильно уставала, однако график плотный, поэтому решение по футболистам будет принято накануне игры. Слуцкий также ждет, когда к команде сможет присоединиться защитник Филип Уремович.
Игра состоится в Казани завтра. Начало матча в 20.30 по мск.
"Краснодар" находится на 3-м месте таблицы, в активе команды 45 очков. У "Рубина" 30 баллов и 12-я строчка.
Слуцкий: наша основная задача больше не натренировать что-то, а восстановиться к следующей игре
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Рубин"
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