Слуцкий: наша основная задача больше не натренировать что-то, а восстановиться к следующей игре

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура РПЛ с "Краснодаром".

Фото: ФК "Рубин"