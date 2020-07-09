"Я не думаю, что запрет на уход Миранчука пойдет на пользу "Локомотиву". Он сейчас способен играть в одном из лучших клубов Европы. Какая сумма за Миранчука была бы оптимальной? В пределах 25-30 миллионов евро. Но сомневаюсь, что такую сумму дадут", - цитирует Наумова "Спорт день за днем".
Ранее была информация, что Миранчуком интересуются итальянские и немецкие клубы. Зимой сообщалось, что игрока хотел подписать "Ювентус".
В нынешнем сезоне Миранчук забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах за "Локомотив". Его контракт с железнодорожниками истекает в 2021 году.
Наумов: Миранчук способен играть в одном из лучших клубов Европы
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о полузащитнике московской команды Алексее Миранчуке.
Фото: Sportbox
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