Газизов: игра с "Сочи" понравилась. Уверен, у нас всё будет хорошо

Новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России с "Сочи" (0:1).
Фото: ФК "Спартак"
Газизов присутствовал на игре вместе с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско, который отбывает трехматчевую дисквалификацию.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Сочи". В первом тайме гол в свои ворота забил защитник красно-белых Павел Маслов.

"Команда играла хорошо. Движение было, мне все понравилось. Ребята хотели победить, у нас всё впереди. Двигаемся в нужном направлении.

О судействе говорить не хочу, нам нужно концентрироваться на следующих играх. Следующая игра — всегда самая важная. Зашёл к команде, поблагодарил их за то, что они хорошо играли. Результат разочаровывает, но игра понравилась. Уверен, у нас всё будет хорошо", - цитирует Газизова "Чемпионат".

"Спартак" объявил о назначении Газизова на должность генерального директора 10 июля. На этом посту он сменил Томаса Цорна. Ранее Газизов работал в "Уфе".

"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 33 очка. В следующем туре красно-белые на своем поле сыграют с "Ахматом". Встреча пройдет 15 июля.


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Теги: Газизов Спартак Сочи
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