Ранее становилось известно, что зимой в услугах Миранчука был заинтересован "Милан". Также, по информации СМИ, игрока хотят заполучить несколько представителей Серии А.
- Алексея Миранчука было бы хорошо продать за 25 миллионов евро, ниже 20 - не готовы [отдавать его]. Уже есть предложения от двух зарубежных клубов, в которых и Алексею было бы интересно играть, - приводит слова Кикнадзе со встречи с болельщиками fclmnews.
В текущем сезоне РПЛ Алексей Миранчук провёл на поле 25 матчей, забил десять голов и делал пять результативных передач.
Кикнадзе рассказал о предложениях по Алексею Миранчуку
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что у клуба есть предложения по полузащитнику Алексею Миранчуку.
Фото: ФК "Локомотив"
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