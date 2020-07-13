"Уберут ли Николича? Сейчас, конечно, нет. Это будет большой удар по менеджменту, который принял это решение и упустил второе место. Непопадание в Лигу чемпионов — к чему готовиться? К Лиге Европы? "Локомотив" с таким составом должен как минимум в четвертьфинал выходить", - сказал Широков в эфире "Матч ТВ"
Николич возглавил "Локомотив" 1 июня. Сербский специалист сменил в московской команде Юрия Семина.
После 28 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко.
Широков: "Локомотив" с таким составом должен как минимум в четвертьфинал Лиги Европы выходить
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Роман Широков высказался о возможном уходе главного тренера "Локомотива" Марко Николича из клуба.
Фото: © РИА Новости
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