"Два стандарта, потеряли концентрацию. До второго мяча контролировали игру, создавали моменты, но не забили. Потом получили второй мяч, в себя так и не пришли после него. Начало спешить, торопиться. Не было хладнокровия и терпения в этих атаках", - цитирует Парфёнова "Чемпионат".
После этой победы "Арсенал" набрал 37 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 35 очками находится на девятом месте.
Парфёнов: до второго мяча "Арсенала" "Урал" контролировал игру, создавал моменты
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов подвёл итог матча 29-го тура РПЛ с "Арсеналом". Встреча закончилась победой туляков со счётом 3:1.
Фото: ТАСС
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