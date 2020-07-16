"Крылья Советов" финишируют в чемпионате России на 15-м месте

"Крылья Советов" не смогут подняться с 15-го места в турнирной таблице РПЛ. В случае технической победы над "Сочи" "Тамбов" станет для самарцев недосягаем.

Фото: ФК "Крылья Советов"

РПЛ объявила об отмене матча "Тамбов" - "Сочи" из-за девяти случаев заражения в составе гостей. Команде Владимира Федотова наверняка будет засчитано техническое поражение.Таким образом, "Тамбов" наберет 31 очко. В случае победы над "Сочи" в последнем туре (технической или реальной) у "Крыльев" тоже будет 31 балл, но по личным встречам "Тамбов" опережает самарцев.Если "Ахмат" проиграет в последнем туре, то с 31 очком финишируют три команды, но и в таком случае по показателям личных встреч "Крылья" окажутся ниже "Ахмата" и "Тамбова".В какой лиге "Крылья" выступят в следующем сезоне, зависит от "Химок": клуб пока не определился с лигой, в которой будет выступать.