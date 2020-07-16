Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. Оба гола с пенальти забил Алексей Миранчук.
"Очень хороший матч. Не с тактической точки зрения очень хорошая игра, но очень интересная для болельщиков. Всех игроков поздравляю с победой. Заслуженная, тяжелая и вымученная победа.
Мы бы не победили, если бы не VAR? Иногда он за тебя, иногда - против. Если бы не VAR, то у "Сочи" мы бы выиграли со счетом 3:0", - сказал Николич в интервью на Youtube-канале РПЛ.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка.
Николич: заслуженная, тяжелая и вымученная победа
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!