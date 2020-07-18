"Не знаю, нужен ли "Зениту" Халк сейчас, не видел его игру в последнее время. Я с ним вместе играл, у меня были отличные впечатления от его игры.
Мог ли он растерять свои навыки в Китае за это время? Не знаю, вряд ли. В 33 года нападающий в нашем чемпионате точно может играть на хорошем уровне", - цитирует Широкова Sport24.
Халк выступал в составе "Зенита" с 2012 по 2016 год. С "Зенитом" он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок России. Всего бразилец провел за петербургский клуб 148 матчей и забил 76 голов.
Халк выступает за "Шанхай СИПГ" с 2016 года. В Китае он забил 37 голов и сделал 44 ассиста в 84 матчах.
"33-летний нападающий точно может играть на хорошем уровне в РПЛ". Широков - о возможном возвращении Халка в "Зенит"
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Роман Широков поделился мнением о нападающем Халке, который может вернуться в петербургский клуб.
Global Look Press
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