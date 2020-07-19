Напомним, что вчера красно-белые уступили "Зениту" в матче полуфинала Кубка России. После 29 туров команда Тедеско занимает девятое место в чемпионате России.
"Сезон у "Спартака" можно назвать провальным, потому что в чемпионате выше седьмого места не подняться, в Кубке тоже дальше полуфинала не прошли — надежды не сбылись в очередной раз.
На что надеялись, когда приглашали Тедеско? Пришел человек, которого никто не знал, прошел год, и что?" - приводит ТАСС слова бывшего игрока.
Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" осенью 2019 года. Прежде московскую команду возглавлял Олег Кононов.
Ранее Леонид Федун принял решение отправить в отставку генерального директора Томаса Цорна, при котором главным тренером "Спартака" стал Доменико Тедеско. Его сменщиком стал Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичный пост в "Уфе".
В последнем туре "Спартак" сыграет с "Рубином".
Мостовой: пришел Тедеско, которого никто не знал, прошел год, и что?
Экс-форвард "Спартака" Александр Мостовой подвёл итоги текущего сезона в исполнении красно-белых.
Фото: Getty Images
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