Гендиректор "Химок": никакие переговоры со "Спартаком" не ведутся

Гендиректор "Химок" Василий Иванов вновь отреагировал на появившиеся слухи о возможном партнёрстве со "Спартаком".
Фото: ТАСС
Ранее появилась информация, согласно которой москвичи могут профинансировать выход "Химок" в РПЛ. В этом случае команды будут сотрудничать.

"Ну как нас можно связать со "Спартаком"? Пишут про встречи, кто встречался? Никто не встречался. Уже на протяжении месяца продолжаются слухи, кто-то что-то скажет — сразу пишут. Честно, уже усталость у всей команды из-за этого. Никакие переговоры со "Спартаком" не ведутся", — цитирует Иванова Sport24.

"Химки" в минувшем сезоне заняли второе место в ФНЛ. Клуб может перейти в РПЛ, но из-за проблем с финансированием, видимо, останется во втором по рангу дивизионе.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Химки Спартак Москва
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Киевское "Динамо" отправило в отставку Михайличенко
Агент Жиго отреагировал на слухи об уходе игрока из "Спартака"
"Вы пьёте радость с привкусом стыда". Актёр Назаров обратился к "Зениту" 7
Источник: Жиго с большой долей вероятности уйдёт из "Спартака" 6
Глушаков оценил скандальную футболку Ещенко 3
Карасёв рассудит "Ростов" - "Зенит" и другие назначения 30-го тура 3
"Сколько стоит ваша совесть?" "Фратрия" призвала уйти в отставку Дюкова и Кашшаи 27
Ещенко устроил перепалку с фанатом "Зенита" в "инстаграме" и предложил тому поцеловать судью в одно место 16
Талалаев: больше всего пугает неизвестность 2
Агент предложил Влашича "Наполи" 3
Парфёнов: теперь у "Урала" стало как минимум на одного болельщика больше
Матч 30-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится 7
Орлов: Федун так говорит, потому что его команда сейчас на 9-м месте. Для "Спартака" это же позор 12
В РПЛ (почти) все ясно. Турнирная мотивация осталась только у "Краснодара", ЦСКА и "Ростова"
"Урал" объявил об уходе Парфёнова с поста главного тренера клуба 5
Футболисты Бундеслиги признали Гётце главным разочарованием сезона
Гендиректор "Химок": никакие переговоры со "Спартаком" не ведутся 1
Баннер болельщиков "Зенита" про Федуна не был согласован с РФС 9
"Оренбург" не станет продлевать контракт с главным тренером Парамоновым
Экс-врач "Спартака": 25 июля вся страна будет болеть за "Химки" 28
Уткин: никого не судят, как "Зенит". Все видели эпизоды, когда нельзя было не назначить пенальти в их ворота 30
РФС рассмотрит "оскорбительное поведение" Ещенко. Игрок отреагировал на слова генерального директора "Зенита" 10
Рыбчинский: в Лиге чемпионов ноги уже трястись не будут 3
Рыбчинский: мы свое дело сделали в матче с ЦСКА, выполнили задачу на сезон
"Дутый чемпион", "дурашка", "### вам", Черное зеркало. Ненависть между "Зенитом" и "Спартаком" сильна как никогда 8
Мостовой: пришел Тедеско, которого никто не знал, прошел год, и что? 11
Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на матч с "Леганесом"
Иванович: со "Спартаком" всегда большое дерби 2
Малком: когда "Спартак" сравнял счет, он играл очень здорово. Но у нашей команды достаточно мастерства 5
Эмери согласовал контракт с "Вильярреалом" 1
Все новости