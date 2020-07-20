Ранее появилась информация, согласно которой москвичи могут профинансировать выход "Химок" в РПЛ. В этом случае команды будут сотрудничать.
"Ну как нас можно связать со "Спартаком"? Пишут про встречи, кто встречался? Никто не встречался. Уже на протяжении месяца продолжаются слухи, кто-то что-то скажет — сразу пишут. Честно, уже усталость у всей команды из-за этого. Никакие переговоры со "Спартаком" не ведутся", — цитирует Иванова Sport24.
"Химки" в минувшем сезоне заняли второе место в ФНЛ. Клуб может перейти в РПЛ, но из-за проблем с финансированием, видимо, останется во втором по рангу дивизионе.
Гендиректор "Химок": никакие переговоры со "Спартаком" не ведутся
Гендиректор "Химок" Василий Иванов вновь отреагировал на появившиеся слухи о возможном партнёрстве со "Спартаком".
Фото: ТАСС
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