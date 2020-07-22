Рыбчинский и Сулейманов - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Уралом"

"Урал" и "Локомотив" объявили составы, в которых начнут матч заключительного тура чемпионата России 2019/20.
Скриншот: РПЛ
Марко Николич принял решение выпустить в стартовом составе двух молодых воспитанников - Дмитрия Рыбчинского и Тимура Сулейманова.

Исполняющий обязанности главного тренера "Урала" Юрий Матвеев определил в старт 21-летнего дебютанта Чингиза Магомадова.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Урал Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Краснодар" сыграет в квалификации Лиги чемпионов благодаря разгрому "Ахмата". А если бы не VAR?
Гончаренко после победы над "Тамбовом" обратился к болельщикам ЦСКА
В "Уфе" ответили, много ли игроков покинут клуб летом 1
"Зенит" одолел "Ростов", Азмун догнал Дзюбу в бомбардирской гонке 12
"Краснодар" обыграл "Ахмат" и сыграет в квалификации Лиги чемпионов 15
"Спартак" победил "Рубин" благодаря двумя голам с пенальти 39
"Локомотив" в последнем матче сезона обыграл "Урал". Антон Миранчук забил гол и был удален 3
Вылетевший в ФНЛ "Оренбург" на выезде обыграл "Динамо" 4
ЦСКА победил "Тамбов", но остался без Лиги чемпионов 16
Форвард "Оренбурга" вновь отпраздновал гол, встав на колено в поддержку BLM. Фанаты его освистали 10
Игнатьев забил свой первый гол за "Рубин". Для этого ему понадобилось 11 матчей 1
Панченко: гол придал "Оренбургу" уверенности 1
Вместо Бабаева на матче ЦСКА и "Тамбова" в ложе сидит кукла 2
Акинфеев вышел на второе место по количеству проведенных игр в чемпионате России 6
"Ростов" отреагировал на информацию о мотивации "Тамбова"
"Оренбург" и "Крылья" предлагают расширить РПЛ до 18-ти команд 4
Стали известны подробности нового соглашения Дзюбы и "Зенита" 8
Уткин: в ЦСКА не коронавирус, а "сомнительные анализы" 2
СМИ: игрокам "Тамбова" пообещали двойные премиальные за победу над ЦСКА 1
Маммана может покинуть "Зенит" 3
Кокорин отреагировал на новость об интересе "Спартака" 7
Рыбчинский и Сулейманов - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Уралом" 1
Объявлены стартовые составы на встречу "Уфа" - "Арсенал"
Братья Бакаевы - в стартовых составах на матч "Рубин" - "Спартак" 2
Дзюба и Азмун начнут матч с "Ростовом" на скамейке запасных 4
Васин и Дзагоев в старте на матч ЦСКА - "Тамбов" 1
Адамов будет защищать ворота "Краснодара" в матче с "Ахматом" 1
"Динамо" и "Оренбург" опубликовали составы на матч 30-го тура
ЦСКА опубликовал сообщение в связи с коронавирусом в команде 1
Игрок "Спартака-2" Руденко проведёт следующий сезон в аренде в "Сочи" 4
Все новости