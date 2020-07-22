Марко Николич принял решение выпустить в стартовом составе двух молодых воспитанников - Дмитрия Рыбчинского и Тимура Сулейманова.
Исполняющий обязанности главного тренера "Урала" Юрий Матвеев определил в старт 21-летнего дебютанта Чингиза Магомадова.
Рыбчинский и Сулейманов - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Уралом"
"Урал" и "Локомотив" объявили составы, в которых начнут матч заключительного тура чемпионата России 2019/20.
Скриншот: РПЛ
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