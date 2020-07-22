Рыбчинский и Сулейманов - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Уралом"

Урал " и " Локомотив " объявили составы, в которых начнут матч заключительного тура чемпионата России 2019/20.

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Марко Николич принял решение выпустить в стартовом составе двух молодых воспитанников - Дмитрия Рыбчинского и Тимура Сулейманова.



Исполняющий обязанности главного тренера "Урала" Юрий Матвеев определил в старт 21-летнего дебютанта Чингиза Магомадова.