Гончаренко рассказал о самочувствии Магнуссона и Сигурдссона

Напомним, сегодня стало известно, что тесты обоих игроков на коронавирус показали сомнительные результаты.
Рулевой красно-синих объяснил, что сомнительный тест не означает болезнь, но игрокам придётся перепровериться.
"Симптомов у наших исландцев нет, они себя чувствуют хорошо. Завтра получим по ним информацию. Мы получили информацию сразу, так что Магнуссон и Сигурдссон с нашей основной группой футболистов не контактировали", - сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что в последнем матче сезоне ЦСКА победил "Тамбов" (2:0), однако остался на четвёртой строчке.
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Фото: ПФК ЦСКА
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