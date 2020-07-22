"К большому сожалению, сейчас очень плотный календарь. Чемпионат России сдвинулся практически на месяц. Очень сложно будет найти, куда поставить четыре дополнительные игры. Если будут команды, хорошая инфраструктура, стадионы — почему нет, но именно в этом сезоне, на мой взгляд, сложновато", - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".
Отметим, что 23 июля на собрании клубов РПЛ будет согласован календарь следующего сезона.
Сегодня появилась информация, что "Оренбург" и "Крылья Советов", по итогам сезона вылетевшие в ФНЛ, предлагают расширить РПЛ до 18 команд.
"Химки" в следующем сезоне будут играть в РПЛ. Таким образом, самарские "Крылья" вылетели из Премьер-лиги, заняв 15-е место. В случае, если бы подмосковный клуб не прошел лицензирование, "Крылья" бы сохранили прописку.
Семак поделился мнением о возможном расширении РПЛ
Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак высказался о возможном расширении чемпионата России до 18 клубов.
Фото: ФК "Зенит"
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