"Краснодар" в матче 30-го тура чемпионата России на своем поле с крупным счетом обыграл "Ахмат". Встреча завершилась со счетом 4:0. Голами отметились Кабелла, Вандерсон и Берг, оформивший дубль.
"Мы мечтали напрямую попасть в Лигу чемпионов. Нам не хватило немного кадрового ресурса. Нас подвели собственные ошибки и игроков, и тренеров. На ровном месте мы потеряли игроков. Я доволен результатом. При всех сложностях хотелось бы большего, но мы получили то, что заслужили", – цитирует Мусаева "Р-Спорт".
"Краснодар" занял 3-е место в турнирной таблице и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
Мусаев: мы получили то, что заслужили
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги сезона.
Фото: ТАСС
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