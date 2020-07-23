Каким образом будет осуществляться перевод и на каких условиях - неизвестно. Деньги будут нужны подмосковной команде, чтобы играть в Премьер-лиге.
22 июля стало известно, что "Химки" окончательно решили принять участие в РПЛ следующего сезона. Подопечные Сергея Юрана заняли второе место в завершившемся досрочно сезоне ФНЛ.
Источник: Чемпионат
Один из московских клубов готов выделить "Химкам" 250 млн рублей
В СМИ появилась информация, что "Химки" получат от одного из московских клубов РПЛ помощь в размере 250 миллионов рублей.
Фото: ФК "Химки"
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