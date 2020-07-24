Ранее была информация, что два клуба из 16 поддержали идею расширения лиги.
"Только два клуба были за расширение, но это решение лиги, а не РФС. Мы не вмешивались в эту ситуацию. Мое личное отношение к этому: решение о расширении было бы неправильным. Нельзя менять правила после того, как соревнования завершились", - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".
По итогам минувшего сезона РПЛ "Оренбург" и "Крылья Советов" вылетели в ФНЛ. Ранее сообщалось, что клубы хотят расширения РПЛ до 18 клубов.
В ФНЛ в прошлом сезоне "Ротор" и "Химки" заняли 1-е и 2-е места и выступят в следующем сезоне в высшей лиге.
Дюков - о расширении РПЛ: нельзя менять правила после того, как соревнования завершились
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал дискуссии о возможном расширении чемпионата России до 18 клубов.
Фото: © РИА Новости
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