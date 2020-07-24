"Краснодар" повторил предложение "Милана" по Бастосу

Краснодар " повторил предложение " Милана " по форварду "Тальереса" Нахуэлю Бастосу.

Фото: Getty Images

Посредник в переговорах по 22-летнему нападающему Рубен Джордан заверил, что и "россонери", и "быки" предложили за игрока 10 млн евро. Также в подписании футболиста заинтересован испанский клуб.



Отмечается, что "Тальерес" уже отказался продавать Бастоса "Атлетико Минейро", который предлагал 7,5 млн за 70% прав на форварда или 5,5 млн за 50% прав на него.



Источник: AFA Mercado