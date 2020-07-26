Специалист подписал трехлетний контракт с грознецким клубом. Об этом сообщает "Чемпионат".
Во время переговоров обсуждалось двухлетнее соглашение, но в последний момент тренеру предложили контракт на три года, который специалист подписал.
В прошлом сезоне Талалаева сначала тренировал в "Химки" в ФНЛ, после чего за 6 туров до конца сезона РПЛ возглавил "Крылья Советов". 25 июля самарский клуб сообщил, что 47-летний специалист решил покинуть команду.
СМИ: Талалаев подписал трехлетний контракт с "Ахматом"
Экс-наставник "Крыльев Советов" Андрей Талалаев стал главным тренером "Ахмата".
Фото: © ФК "Химки"
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