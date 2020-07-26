Ищите женщину. Может ли Зарема Салихова влиять на решения Леонида Федуна в «Спартаке»?

Rusfootball разбирается в истории "тайной жены" владельца "Спартака" Леонида Федуна" Заремы Салиховой.
Фото: Spartakworld
О Салиховой писали и раньше, но в последние дни её имя упоминалось гораздо чаще. Дело в том, что Зарему увидели у «Открытие Арены» незадолго до начала совета директоров «Спартака». Она направлялась туда, чтобы заняться делами благотворительного фонда «Спартак» — детям», но, естественно, с такой подогретой почвой её тут же заподозрили в выполнении куда более обширных функций.

Знакомство Салиховой и Федуна

Раньше Леонид Федун активно занимался медиа-бизнесом. Так, до 2015 года структуры бизнесмена владели контрольным пакетом акций «Русской медиагруппы», в которую входили крупные радиостанции, включая «Русское Радио». В те годы «Русское Радио» проводило различные мероприятия. Например, конкурс песни «Золотой граммофон» и конкурс красоты «Мисс «Русское радио».

Именно на этом конкурсе впервые засветилась Салихова. Она приняла участие в первом этапе «Мисс «Русское радио», проходившем в городах вещания станции. В 2005 году 18-летняя Салихова стала «Мисс «Русское радио Уфа».

Ищите женщину. Может ли Зарема Салихова влиять на решения Леонида Федуна в «Спартаке»?


175-сантиметровая эффектная брюнетка с восточными чертами лица пробилась на всероссийский конкурс. Там она вошла в топ-10, но не смогла победить. Зареме достался утешительный приз, она стала «Мисс «Улыбка».

До сих пор неизвестно, были ли тогда как-то связаны Федун и Салихова. Sports.ru предполагает, что они могли познакомиться именно там. Но никаких следов и доказательств этого нет.

Взлёт Салиховой

Зато совершенно точно участие в конкурсе способствовало карьере Салиховой. Она в 2006 году участвовала в «Красе России» — одном из важнейших конкурсов красоты. Далее Зарема на несколько лет выпала из медиапространства, но эффектный камбэк произошёл в 2010 году. Тогда она снялась для журнала Playboy.

Эротическая фотоссесия превратила Салихову в заветный объект возжелания крупных бизнесменов. Но Зарема не фигурировала в громких скандалах и историях. Всё изменилось лишь в 2019 году. Тогда СМИ начали сообщать о её связи с Федуном.

Периодически Салихову стали прямо именовать женой Федуна. При этом у владельца «Спартака» есть супруга Марина. Правда, её не видели на футболе с 2017 года. В ложе всё чаще появляется Салихова. Например, на чемпионате мира 2018 года она сидела рядом с Виталием Мутко. Именно тогда она впервые появилась рядом с Федуном. Они вместе посетили несколько матчей турнира, включая исторический матч 1/8 финала Россия — Испания.



Влияние Салиховой на «Спартак»

Сам Леонид Федун не комментирует свою личную жизнь. Несмотря на то, что с Мариной он не появлялся на публике с 2017 года, никогда не сообщалось о разводе пары. Также ничего неизвестно о женитьбе Федуна и Салиховой. При этом многие утверждают, что Зарема родила от Федуна уже трех детей. В частности, об этом сообщал популярный телеграм-канал «Незыгарь».

Естественно, что в таком деле уповать приходится исключительно на слухи. Вот ещё один. Всё тот же телеграм-канал «Незыгарь» утверждает, что Шамиль Газизов был назначен на пост гендиректора «Спартака» по протекции Салиховой. Якобы они являются дальними родственниками.
Обозреватель «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер, хорошо осведомленный о делах в «Спартаке», написал, что Салихова собеседовала Газизова на протяжении полутора часов. Кроме того, по словам Рабинера, Салихова стояла за увольнением с поста гендиректора Томаса Цорна. Якобы, ей не понравилась одна из фраз, брошенных Цорном в её адрес.

Инсайдер Иван Карпов утверждал, что именно Салихова присмотрела для "Спартака" Джордана Ларссона.

"Зарема не вчера начала помогать мужу в его делах по «Спартаку». На одной из тусовок в Монте-Карло она познакомилась с очень крупным агентом, который курирует один большой французский клуб. Он посоветовал ей обратить внимание на младшего Ларссона, у которого, по его мнению, было большое будущее.

Малая нашептала Федуну, тот поставил вопрос перед селекционной службой. В результате было вынесено положительное заключение. Ларссона брали под Адриано и на перспективу. То есть, он бы по большей части выходил на замену.

Но что-то пошло не так, Адриано заскучал и убэхал на родину. Получилось, что Джордан сразу оказался в стартовом составе у Кононова. Но при этом почему-то на фланге. И, конечно, у него не получилось. До поры, до времени Тедеско", - написал Карпов.

Тогда же инсайдер утверждал, что Салихова инициировала проведение аудита в "Спартаке", после которого и возникли серьёзные пртенезиии к Цорну.



Неудивительно, что в «твиттере» уже даже появился фейк-аккаунт Салиховой, который активно подыгрывает слухам. Впрочем, если слухи окажутся правдой, то не стоит удивляться. В «Спартаке» возможно и не такое.

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Теги: Федун Спартак Москва
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