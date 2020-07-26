Контракт футболиста с петербургским клубом истекает 31 июля. Вторую часть сезона Кокорин провел на правах аренды за "Сочи" и отметился семью забитыми мячами.
"Кокорин прекрасно осознает свой сегодняшний статус игрока, у которого истек срок действия контракта. Борис Ротенберг был бы не прочь оставить нападающего в "Сочи", но Кокорин знает себе цену. Александр понимает, что сейчас мяч на его стороне, что он может договариваться с разными клубами. Футболист в самом расцвете сил, он может делать разницу и просит серьезные по российским меркам деньги. При этом, что бы Кокорин ни говорил про Европу, столько, сколько в России, ему никто за границей не заплатит.
Уверен, что в приоритете у форварда "Зенит". Кокорин, полагаю, с удовольствием вернулся бы в Петербург. Тем более, что Сергей Семак хотел бы с ним снова поработать. Если договориться не удастся, то не сомневаюсь, что у игрока будут предложения от московских клубов, удовлетворяющие его пожелания. Это игрок с российским паспортом, и в условиях лимита коэффициент на него повышается", - приводит слова Генича "Команда России"
Генич: уверен, что в приоритете у Кокорина "Зенит"
Комментатор Константин Генич поделился своим видением возможных вариантов развития карьеры нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Сочи"
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