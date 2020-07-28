"Динамо" сделало предложение Кокорину

Нападающий Александр Кокорин нужен московскому "Динамо".
Фото: ФК "Сочи"
Московский клуб сделал предложение 29-летнему форварду о переходе. Сам игрок хочет получить в "Динамо" 10 млн евро за три года.

Напомним, что этим летом Кокорин станет свободным агентом.

Кокорин примет решение по своему будущем после разговора с руководством "Зенита". Вторую часть сезона нападающий провел в аренде в "Сочи", за который отыграл 10 матчей и забил 7 мячей.

Источник "РБ-Спорт"

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Теги: Зенит Сочи Кокорин Динамо
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