Московский клуб сделал предложение 29-летнему форварду о переходе. Сам игрок хочет получить в "Динамо" 10 млн евро за три года.
Напомним, что этим летом Кокорин станет свободным агентом.
Кокорин примет решение по своему будущем после разговора с руководством "Зенита". Вторую часть сезона нападающий провел в аренде в "Сочи", за который отыграл 10 матчей и забил 7 мячей.
Источник "РБ-Спорт"
"Динамо" сделало предложение Кокорину
Фото: ФК "Сочи"
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