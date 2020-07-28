"Железнодорожники" не рассматривают варианты с обменом 24-летнего хавбека на игроков "Милана" Диего Лаксальта и Рикардо Родригеса, которых бы хотели включить в сделку "россонери". Московский клуб рассчитывает получить указанную сумму полностью, чтобы направить ее впоследствии на укрепление своего состава.
Алексей Миранчук в минувшем сезоне провел 27 матчей в РПЛ, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
Источник: SportMediaset
Источник: "Локомотив" назвал сумму за Алексея Миранчука и не рассматривает обмен
"Локомотив" готов расстаться с полузащитником Алексеем Миранчуком за сумму в 20 млн евро.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!