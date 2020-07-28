В частности, футболисту предложены подъемные в размере 4 миллиона евро. "Зенит" предложил в два раза меньше. Кокорин даст ответ в течение ближайших дней.
Напомним, ранее появилась информация, что форвардом предметно интересуется московский "Спартак". Также Александр на прицеле у "Сочи", "Рубина", "Динамо". Последние не в силах удовлетворить зарплатные требования Кокорина.
Более того, ряд иностранных клубов также следил за россиянином.
В завершившемся сезоне Александр Кокорин провел за "Сочи" 10 матчей в рамках РПЛ и забил семь голов. В стане южан форвард находился в аренде из "Зенита". Его контракт с петербуржцами истекает 1 августа.
Источник: "СЭ"
Стало известно, кто предложил Кокорину наилучшие условия заключения контракта
Нападающий Александр Кокорин получил от "Локомотива" самое выгодное предложение продолжения карьеры.
Фото: Спорт день за днем
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