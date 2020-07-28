Московский клуб предложил 29-летнему форварду трехлетний контракт. "Спартак" готов выполнить финансовые требования Кокорина, который хочет получить 10 млн евро за три года. Также на игрока претендуют "Локомотив", московское "Динамо" и "Зенит".
Вторую часть сезона Кокорин провел в аренде в "Сочи". В минувшем сезоне РПЛ нападающий провел 10 матчей и забил 7 мячей.
Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает 31 июля 2020 года.
Источник: "Чемпионат"
"Спартак" предложил Кокорину контракт на три года
Фото: ФК "Сочи"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!