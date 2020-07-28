- За 7 лет "Зенит" стал для меня настоящей семьей, а Петербург - домом, который я люблю всем сердцем.
Хочу поблагодарить клуб за предложение продлить мой контракт, но я принял решение покинуть "Зенит". Для меня и моей семьи это непростой шаг. Однако я ухожу с легким сердцем и чувством удовлетворения от проделанной работы, так как знаю, что отдавал всего себя ради наших общих целей.
Впереди новый вызов и я с радостью принимаю его! - цитирует Смольникова пресс-служба клуба.
В составе сине-бело-голубых Смольников провел 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передачи. Вместе с "Зенитом" он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
Ранее игрок попрощался с болельщиками в своем инстаграме. В СМИ сообщалось, что защитник продолжит карьеру в "Краснодаре".
Накануне "Зенит" объявил о расставании с Олегом Шатовым. Также появилась информация, что нападающий Александр Кокорин не будет заключать контракт с сине-бело-голубыми.
Смольников: впереди новый вызов и я с радостью принимаю его
Игорь Смольников попрощался с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
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