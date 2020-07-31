Хавбек является воспитанником "армейцев". Он привлекался к играм за основной состав с 2017 года. Последние полтора года провел в аренде в "Тамбове".
Хосонов родился во Владикавказе. "Алания" проводила сезон 2019/20 в ПФЛ. Новый розыгрыш команда начнет в ФНЛ.
Источник: сайт ЦСКА
Хосонов перешел из ЦСКА в "Аланию"
Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов продолжит карьеру во владикавказской "Алании".
Фото: ФК ЦСКА
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