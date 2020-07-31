Зайцев припомнил специалисту заявление о том, что место "Химок" в Премьер-Лиге продано, а деньги за это уже лежат на депозите. В итоге клуб все-таки заявился в элитный дивизион.
"Обвинений я не вижу. Юран и после полуфинала кубка говорил, что наше место продали, но мы сейчас в Премьер-Лиге. Теперь нам, оказывается, "Спартак" всё указывает. Никаких указаний от "Спартака" я не получал", — цитирует Зайцева "Чемпионат".
Также Зайцев заявил, что причиной расставания с Юраном стало требование тренера значительно повысить ему зарплату. Юран объясняет свое увольнение указом из "Спартака" лично от гендиректора клуба Шамиля Газизова.
Гендиректор "Химок": Юран говорил и что наше место продали, а мы в РПЛ
Генеральный директор "Химок" Александр Зайцев прокомментировал заявление главного тренера клуба Сергея Юрана о том, что он был уволен по указанию "Спартака".
Фото: ФК "Химки"
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