"Сороки" являются не единственным европейским клубом, который желает заполучить в свою команду колумбийца. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны "Милана". О том, что Барриос попал в шорт-лист "Ньюкасла", сообщается в "твиттере" Conexion Win.
Transfermarkt оценивает стоимость Барриоса в € 16 млн. "Зенит" за переход 26-летнего хавбека зимой 2019 года заплатил "Бока Хуниорс" € 15 млн. Контракт с петербургским клубом рассчитан до 2023 года.
Напомним, что в минувшем сезоне в футболке "Зенита" в РПЛ Барриос провёл 26 матчей, забил 1 гол и получил 9 жёлтых карточек.
"Ньюкасл" интересуется полузащитником "Зенита" Барриосом
"Ньюкасл Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику петербургского "Зенита" Вильмару Барриосу.
Фото: ФК "Зенит"
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