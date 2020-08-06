— С VAR стало работать спокойнее и увереннее. Не только нам, но, думаю, и командам. Были какие-то шероховатости, но сейчас проблем уже быть не должно — судьям подробно объяснили, как надо взаимодействовать. Вспомните Италию или Англию, у них тоже поначалу были скандалы. Сейчас идет четвертый год, и все нормализовалось. Люди привыкают, понимают, что требуется от VAR, в каких моментах видеоассистент вмешивается, а в каких — нет. Вот и мы привыкаем.
Очень важно, чтобы главный арбитр и видеоассистент одинаково трактовали эпизоды. Для этого у нас и проходят теоретические занятия. Нам дают определенную линию. Есть моменты черно-белые, а есть, как мы их называем, серые. Вот на сборах 24 арбитра и занимаются тем, чтобы прийти к общему мнению по всем трактовкам в зависимости от требований руководства.
Что чувствую, когда стою в центре поля, а VAR проверяет эпизод? В эти мгновения думаю: "Хоть бы подтвердили мое решение, хоть бы не ошибся". Никогда не хочется ошибаться. Но чем пауза дольше, тем сильнее сомнения. Одно дело, когда назначил 11-метровый, тебе втихую его подтвердили, и ты спокойно готовишь процедуру исполнения пенальти. А бывает, что вроде четко видел эпизод, назначил пенальти, и пауза затягивается. Это очень неприятно, — цитирует Кукуяна Советский спорт.
Арбитр Кукуян: с VAR стало работать спокойнее не только нам, но и командам
Арбитр Павел Кукуян рассказал, как изменилось судейство с появлением в России системы VAR.
Фото: СЭ
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