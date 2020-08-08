Лучшего игрока определяли болельщики московского клуба. Влашич набрал 65% голосов в ходе опроса.
Второе место в голосовании занял защитник Марио Фернандес, третье - голкипер Игорь Акинфеев.
Влашич в минувшем сезоне провел 38 матчей за ЦСКА, забил 13 мячей и стал лучшим бомбардиром команды.
ЦСКА завершил сезон на четврётом мест в турнирной таблице РПЛ. Теперь в следующем сезоне москвичи сыграют в Лиге Европы.
Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в минувшем сезоне
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был признан лучшим игроком команды в прошлом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
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