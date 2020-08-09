Грицаенко, который в прошлом сезоне выступал за "Краснодар" на правах аренды, расторг контакт с клубом и подпишет полноценное соглашение с "Тамбовом".
24-летний Онгуха, выступавший за "Краснодар-2", взят "Тамбовом" в аренду на сезон.
Источник: "Чемпионат"
Два футболиста "Краснодара" перешли в "Тамбов"
Защитник Алексей Грицаенко и нападающий Герман Онгуха новый сезон Российской Премьер-Лиги начнут в "Тамбове". Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.
Фото: ФК "Краснодар"
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