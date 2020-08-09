Два футболиста "Краснодара" перешли в "Тамбов"

Защитник Алексей Грицаенко и нападающий Герман Онгуха новый сезон Российской Премьер-Лиги начнут в "Тамбове". Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

Фото: ФК "Краснодар"