"Вряд ли Тедеско смог создать новые игровые схемы и связки за столь короткий срок, причем контракт с Кокориным и Уроновым вряд ли кто назовет прорывом и серьезным усилением", - сказал Мостовой.
Экс-футболист отметил, что арендованный у "Зенита" защитник Эммануэль Маммана - реальное усиление для "Сочи", но, тем не менее, Мостовой считает "Спартак" фаворитом встречи.
"Я не жду никакого другого исхода, кроме победы "народной команды", причем ожидаю выход и гол от Кокорина", - цитирует эксперта ВсеПроСпорт.ру.
Встреча между "Спартаком" и "Сочи" начнется на "Открытие Арене" в 20:00 мск. Кокорин может дебютировать в составе красно-белых матчем с бывшей командой. Ранее он рассказал, в чем состоит главная опасность "Сочи".
Мостовой предсказал победу "Спартака" и гол Кокорина в матче с "Сочи"
Бывший футболист "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой сделал прогноз на матч первого тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют против "Сочи".
Фото: "Матч ТВ"
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