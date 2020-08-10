"Владелец может что угодно сделать, в том числе сняться с чемпионата, это его право. Это реально, но я в это не верю.
То, что Федун не снимется с чемпионата России, я абсолютно убежден. "Спартак" будет играть в РПЛ, не волнуйтесь", – сказал Колосков.
Поединок "Спартак" - "Сочи" завершился со счетом 2:2. Арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота московской команды, а после игры был отстранен от судейства. Также была информация, что глава судейского комитета Ашот Хачатурянц хочет покинуть свой пост, однако Дюкову удалось убедить его продолжать работать.
В отношении Алексея Еськова, который был видеоассистентом, будет проведено разбирательство.
64-летний Федун стал владельцем "Спартака" в 2004 году. С тех пор красно-белые один раз выиграли чемпионат России, пять раз завоевывали серебряные медали и один раз выиграли Суперкубок России.
Источник: Р-Спорт
Колосков заявил, что Федун не снимет "Спартак" с чемпионата
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о высказываниях владельца "Спартака" Леонида Федуна о намерении снять команду с чемпионата.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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