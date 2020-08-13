Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров, футболист из-за повреждения икроножной мышцы пропустит около 12 дней.
"Спартак" объявил о подписании трехлетнего контракта с Кокориным 2 августа. Матч 1-го тура с "Сочи" игрок также пропустил.
Кокорин пропустит матчи с "Ахматом" и "Уфой"
Нападающий Александр Кокорин не поможет "Спартаку" в матче 2-го тура чемпионата России с "Ахматом" и 3-го тура с "Уфой".
Фото: ФК "Спартак"
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