Газизов: "Спартак" получил официальное предложение по одному игроку

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что один футболист может покинуть команду.
Фото: РИА Новости
"Мы получили официальное предложение по одному игроку. Я не буду говорить фамилию футболиста, но его не было на поле в матче с "Ахматом", - сказал Газизов.

Ранее была информация, что "Спартак" может отдать в аренду в зарубежный клуб полузащитника Гуса Тиля.

Источник: "СЭ"

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Теги: Российские трансферы Газизов Спартак
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