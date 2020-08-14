"Мы получили официальное предложение по одному игроку. Я не буду говорить фамилию футболиста, но его не было на поле в матче с "Ахматом", - сказал Газизов.
Ранее была информация, что "Спартак" может отдать в аренду в зарубежный клуб полузащитника Гуса Тиля.
Источник: "СЭ"
Газизов: "Спартак" получил официальное предложение по одному игроку
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что один футболист может покинуть команду.
Фото: РИА Новости
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