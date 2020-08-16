"Мне все нравится в "Локомотиве". Отличный состав, стабильно есть Лига чемпионов и борьба за чемпионство. Я приезжал решать высокие задачи, а не идти в середине таблицы. Плюс меня полностью устраивает жизнь в Москве, я получаю удовольствие", - передаёт слова футболиста Sport24.
Также поляк отметил, что не думает о возвращении в Европу, но если поступит интересное предложение, то футболист его рассмотрит.
Напомним, что за "Локомотив" Крыховяк выступает с сезона 2018/2019. За это время полузащитник успел провести 55 матчей, забить 11 голов и получить 17 жёлтых карточек.
Крыховяк: если появится предложение из Европы, я рассмотрю его, но я счастлив в "Локо"
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал, как чувствует себя в "Локомотиве", и собирается ли он вернуться в Европу.
Фото: ФК "Локомотив"
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