Президент "Барселоны" подтвердил, что Куман возглавит клуб

Голландский специалист Рональд Куман близок к назначению на пост главного тренера "Барселоны".

Фото: сборная Нидерландов

Эту информацию подтвердил президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу.



"Если ничего не случится, тренером "Барселоны" будет Куман. Мы хорошо знаем, как он работает, его философию и опыт", - приводит слова Бартомеу Marca.



Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатит сборной Голландии около 5 млн евро за расторжение контракта с 57-летним тренером.



"Барселона" вчера объявила об уходе Сетьена с поста главного тренера. Под его руководством клуб впервые за 17 лет не выиграл ни одного титула.