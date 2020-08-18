Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "быков".
"Хорошая игра. К сожалению, нас наказали за ошибки, эти моменты мы сами себе привезли. Также у нас проблемы с реализацией. Но думаю, что игра есть. Теперь знаю, чему уделять внимание на тренировках. Пока не можем забить", - сказал специалист в эфире "Матч премьер".
"Арсенал" после 3 туров занимает 14-е место в таблице чемпионата России. В 4-м туре туляки встретятся на своем поле с "Динамо". Матч пройдет 22 августа.
Подпалый: к сожалению, нас наказали за ошибки
Наставник тульского клуба Сергей Подпалый высказался о матче 3-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Фото: © ФК "Арсенал" Тула
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