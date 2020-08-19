"Динамо" и "Ростов" объявили составы на матч 3-го тура РПЛ Тренерские штабы "Динамо" и "Ростова" назвали составы на поединок 3-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 19:00 мск."Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Ростов" расположился на десятой позиции. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 17:37 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Динамо Ростов Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5